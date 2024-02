Sony Interactive Entertainment a déposé la marque "Intergalactic : The Heretic Prophet" le 12 février aux Etats-Unis.Il est rare de nos jours que l'entreprise dépose une marque sur le titre d'un projet avant son annonce.Peut-être le fameux projet SF de Cory Barlog chez Santa Monica.

posted the 02/13/2024 at 10:11 PM by guiguif