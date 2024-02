L'insider Head on the block est connu pour être assez fiable sur tous ce qui touche à Atlus ou Square.Il a d'ailleurs révélé qu'un remaster pour les deux parties de Persona 2 avec une nouvelle traduction allait arriver et qu'il sortirait soit avant Persona 6 ou l'année d'après. Un remake pour Persona 4 va aussi arriver mais pas avant plusieurs années car le jeu n'est toujours pas en production et qu'un nouveau jeu SMT arrivera prochainement.Head a partagé hier cela au sujet de discussions entre Sony et Square pour un rachat :"Je me demande quand les discussions sur la vente à Sony commenceront à fuiter via les gros insidersCela fait plus d'un an maintenant"Alors c'est le genre de sujet où les choses fuitent rarement même si c'est déjà arrivé mais Head on the block a clairement des très bonnes sources chez Atlus et Square donc on verra bien si comme il le dit il faut s'attendre à ce d'autres personnes commencent à en parler.