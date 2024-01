Xbox annoncera probablement ses projets multiplateformes à la fin du mois prochain, ou juste avant la fin de l'année fiscale.

Je pense que Xbox va devenir multiplateforme, et en quelques sortes plus "éditeur tier". Quelques-uns des derniers projets qu'ils avaient prévus comme exclusifs ont été changés en sorties multiplateformes, et ils sont également en pourparlers avec certains fabricants pour faire leur version des "consoles xbox".

Oui, mais ce sont des consoles comme il y a des manettes tierces, ce seront des consoles tierces officielles qui pourront faire tourner les jeux Xbox.

Le prochain jeu d'Id Software n'est plus une exclusivité Xbox et sera multiplateforme.

Les prochains jeux de Bethesda qui étaient exclusifs ont été poussés à être multiplateformes à la place.

Flight simulator sera multiplateforme, et quelques autres IPs 1st party plus anciens seront également multiplateformes.

Indiana Jones est un peu bizarre parce qu'il est modelé sur Harrison Ford dans toute son étendue, mais il est interprété par Troy Baker. La plupart du jeu est également à la 1ère personne, y compris les combats au fouet.

Et Hideo kojima est enfin en train de faire un film.

pour plus de clarté, beaucoup de choses sont vraies, il y aura des jeux qui deviendront multiplateformes(mais pas tous), et Microsoft travaille avec des OEM sur des PC portables gaming (pas d'OS Xbox, windows), donc peut-être qu'ils ont juste mal interprété certaines choses.

Après les échos qu'ont eu plusieurs sources Shinobi602, NateDrake, VGC ou encore the verge, voilà qu'un nouveau challenger apparait.C'est un certains Gestridens qui est intervenu sur un discord qui semble avoir donné plus de détails sur la stratégie "multiplateforme" qu'envisage Microsoft.Pour le prendre suffisamment au sérieux, l'individus a posté) et a également donné la description complète d'Indiana Jones avant le reveal. Donc au minimum il a accès à des docs ou une source, mais reste à savoir dans quelle mesure tout cela est vraie...Jez Corden de windows central, a dans un premier temps crié au fake..puis s'est retracté en confirmant les grandes lignes de Gestridens.