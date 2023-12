Et pour terminer, j'attends comme beaucoup la SWITCH 2.

10 ) EarthbladeSi je vous dit "Celeste" rien à rajouter.9 ) ReplacedComme je disais l'année dernière, cette ambiance, il se dégage quelque chose de ce jeu, tu sens que tu va prendre une claque artistique plus d'une fois et que le scenario pourrait être intéressant8 ) Hollow Knight: SilksongAllez c'est la bonne cette fois-ci !7 ) Prince of Persia The Lost CrownLe reboot Prince of Persia qui me donne vraiment envie.6 ) The Siege and the SandfoxDéjà la D.A. est magnifique, le gameplay à l'air bon, si le reste est du même acabit, ça peut être un possible incontournable dans le genre Metroidvania.5 ) Princess Peach: Showtime!Une titre inédit avec Peach, de la nouveauté pour commencer l'année 2024 chez Nintendo, je suis curieux.4 ) Senua’s Saga: Hellblade IILe jeu qui pourrait démontrer le potentiel de la XSX, le genre « d'exclusivité » qui peut te faire acheter une console.3 ) Rise of the RoninLa team Ninja qui fait un jeu d'action avec un samourai, rien que ça, ça m'emballe.2 ) Stellar BaldeComme je disais déjà l'année dernière, parfois l'impression de voir un mélange entre Bayonetta et Nier Automata...rien que ça, ça me donne envie.1 ) The Plucky SquireC'est le jeu que j'attends le plus, c'est d'ailleurs le même que j'attendais le plus l'année dernière.C'est l’événement console de l'année, si elle sort, je pense que c'est la bonne année.La console qui pourrait redonner un coup de boost sur cette génération.Je sens que ça va être une belle année pour notre passion commune.Bonne futur année du jeu vidéo à tous.