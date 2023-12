Pour se remettre dans l'ambianceLe dernier Monster Hunter est l'épisode World (que j'ai adoré).J'ai récemment acquis Rise, aussi je ne peux pas juger (à la part la démo, qui m'avait beaucoup impressionné.Souhaitez vous que Wild devienne un open World? pour ma part, j'apprécie le découpage en zone : cela rend la traque et la fuite du monstre palpitante.J'espère en tout des environnements aussi beaux que Tri et World. Le plateau Coral m'avait particulièrement impressionné !Si Monster Hunter World m'a fait acheté une ps4 Pro (collector), il est fort possible que Wild me fasse acheter une Ps5...Pro !