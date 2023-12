Apres des années et des années d'attentes, le premier Star Ocean dans sa version Super Nintendo aura enfin le droit a une traduction française par la team Bad Company qui a dernièrement retraduit Bahamuth Laggon dont la traduction originale était incomplète, mais aussi Breath of Fire, Live a Live, Tactics Ogre, Clock Tower ect....

posted the 12/25/2023 at 09:45 PM by guiguif