OpenCritic 92%

Les premières critiques sont très encourageante.

Le jeu est sortie uniquement pour l'instant sur PC (il est dans le Gamepass PC)Vous incarnez un émissaire chargé par la Reine calcinée de reconquérir les terres sauvages et de mettre au jour des richesses perdues pour la Cité incandescente, dernier bastion de la civilisation contre le Cataclysme qui a détruit l'ancien monde. Contrairement à la plupart des jeux d'urbanisme et de survie dans lesquels vous jouez dans une seule ville, dans Against the Storm, vous devez construire un vaste réseau de colonies prospères, peuplées de différentes races fantastiques, chacune avec ses propres spécialisations et besoins.La nature sauvage cache de nombreux dangers, et les tempêtes incessantes écraseront votre population. Si vos colonies venaient à tomber, l'expédition pourrait prendre fin... mais pas le jeu. Against the Storm est un jeu de construction de ville roguelite, ce qui signifie que vous conserverez les ressources, les améliorations et l'expérience de vos expéditions précédentes chaque fois que vous recommencerez.