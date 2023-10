Selon le patron de Limited Run, les jeux physiques Xbox devraient disparaître des rayons de la célèbre marque de distributeur américain, Walmart :



"J’ai entendu des rumeurs selon lesquelles Walmart abandonnera bientôt les jeux Xbox physiques, et j’imagine que d’autres réductions des sections de jeux physiques seront effectuées au fur et à mesure que nous avançons dans l’année prochaine"



Ce serait logique que ce soit Xbox qui disparaisse en premier vu le faible marché, même aux USA.

Je connais des vendeurs dans des boutiques indé qui ne commandent plus de jeux neufs Xbox et même les autres ils travaillent sur les préco quand ce sont des jeux moins vendeurs.