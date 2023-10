- Ilo !

- Lana !

Planet of Lana est un très bon jeu de plateforme et d’aventure , simple et envoûtant a la fois , son univers atypique et sa belle direction artistique rappelle fortement un certain The Last Guardian a petite échelle.



L’univers et ces décors a coupé le souffle sont accrocheurs et donne un vrai sentiment de curiosité , l’immersion est d’ailleurs simplifier par ces graphismes et sa DA. Ce mélange de science – fiction est un vrai plus donnant naissance a une belle et courte aventure. Sa narration qui est d’ailleurs sans dialogue est sublimé par son ambiance poignante.

Si la durée de vie de 5h ce suffit largement car bien complet , ces énigmes et puzzle reste néanmoins simple et sympathique a faire.



J’ai d’ailleurs remarqué une ressemblance assez amusante des premiers Prince of Persia dans ces phases de plate-forme avec un contrôle du personnage de Lana assez lourd et lent mais cela ne gâche en rien le plaisir de jeu.



Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’avec ces idées et plus de budget et d’ambition , de proposer a l’avenir un grand jeu a la hauteur des plus grands.

Planet of Lana est un véritable bijou , même si les mécaniques manque d’originalité , les quelques émotions qu’il renvoie font en sorte de transporter le joueur dans un court et beau voyage fantastique.

- Son univers attrayant et sa DA.- Un émerveillement face aux décors.- Son gameplay simple mais toujours bien efficace.- Son Ost de haute volée.- D’une bonne durée de vie convenable.- Les quelques lourdeurs du personnage qui vient parfois alourdir les phases de plate – forme