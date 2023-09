les ventes de PS5 ont augmenté de 197% par rapport à Août 2022

Celles de la Nintendo Switch de +1% par rapport à Août 2022

Celles des Xbox ont baissé de 12% par rapport à Août 2022

Les ventes d'accessoires ont augmentés de +36%

Visiblement, c'était une excellent idée d'augmenter le prix de la Series X de 50 €, et une mauvaise idée de baisser le prix de la PS5 de 75 €, l'impact est négligeable

Analyse rapide : les ventes de PS5 ont augmentées, celles de la Xbox ont diminuées, alors que celles de la Switch sont stables d'un mois à l'autre... Voyons un peu les causes probables :Tant qu'à faire : TOP 20 des jeux les plus vendus en Europe en Aout 2023 :1 FIFA 23 (EA)2 Grand Theft Auto 5 (Rockstar)3 Hogwarts Legacy (Warner Bros)4 Armored Core VI: Fires of Rubicon (Bandai Namco)5 Red Dead Redemption 2 (Rockstar)6 F1 23 (EA)7 Diablo 4 (Activision Blizzard)8 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)*9 Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*10 Grand Theft Auto Online (Rockstar)11 Red Dead Redemption (Rockstar)12 Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft)13 Mortal Kombat 11 (Warner Bros)14 Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard)15 Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Ubisoft)16 Gran Turismo 7 (Sony)17 Forza Horizon 5 (Microsoft)18 Minecraft: Nintendo Switch Edition (Mojang)19 Star Wars Jedi: Survivor (EA)20 Pikmin 4 (Nintendo)**pas de chiffre pour les faramineuses ventes en démat' dont je fais partie.