Le battle royal pousse le vice jusqu'au bout, car tu es confronté à 99 autres personnes, déjà à 30 s'était excellent alors à 99, c'est le délire total, ça pousse le concept de F-Zero à son paroxysme, car je ne suis pas sûr que tu peux faire un mode "battle royal" pour tous les jeux ou plutôt tu as des jeux qui me semblent plus une évidence que d'autres. J'aime l'approche de F-zero 99, car ça rentre dans l'esprit du battle royale.Pour moi, c'est un des meilleures licences de jeux de "course", car c'est ultra accessible tout en étant pointilleux.C'est à la fois un gameplay subtil (car plus tu veux aller vite, plus tu perds de l'énergie, c'est tout simple, mais c'est génial, car tu passes plus d'une fois de "fière de toi" à "panique" cherchant à tout prix l'endroit pour recharger ton énergie) et bourrin, car tu peux foncer dans les autres, tout en gagnant de l’énergie, mais tu as pas intérêt à te louper.Le battle royal pousse le vice jusqu'au bout, car tu es confronté à 99 autres personnes, déjà à 30 s'était excellent alors à 99, c'est le délire total, ça pousse le concept de F-Zero à son paroxysme, car je ne suis pas sûr que tu peux faire un mode "battle royal" pour tous les jeux ou plutôt tu as des jeux qui me semblent plus une évidence que d'autres.

J'ai deux regrets :1 ) Le fait qu'il faut payer un abonnement pour y jouer, sincèrement, si le online était gratuit, je pense que je serais déjà dessus, je suis curieux de la prise en main en fait.2 ) Évidement j'aimerais un tout nouveau F-Zero, car l'un empêche pas l'autre, à la fois avoir cette approche "battle royal" et une approche plus "classique" (j'imagine qu'une fois que tu as essayé cette version "battle royal", le jeu va te semblait "gentillet" après, pour ça que j'espère que le prochain F-Zero empruntera le côté "délirant" de F-Zero 99).Je vais être honnête, j'aurais préféré un "remake" de F-Zero GX (avec ce mode "battle royal" inclus, même garder les mêmes graphismes, ça à un certain charme) que de Paper Mario (même si j'aime ce jeu et que le remake est bien fait), car il y a déjà eu un Paper Mario spécifique à la Switch, alors que F-Zero ce n'est pas le cas.