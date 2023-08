"Dévoilé initialement en 1997, Dragon Sword a été développé par Interactive Studios, nom porté de 1994 à 2000 par la société fondée par les célèbres jumeaux Oliver, créateurs de Dizzy, après s’être appelée Dizzy Enterprises et avant de devenir Blitz Games Studios. Conçu au départ comme un jeu d’action/aventure à la Zelda, le titre a finalement évolué en beat ’em up 3D dans un univers à la Golden Axe. En novembre 1998, il avait été annoncé qu’il devait sortir sur PC, PlayStation et Nintendo 64 mais avec une exclusivité de six mois sur cette dernière.Mais en 2001, alors que le jeu avait pourtant fait l’objet de previews plutôt positives, il avait finalement été annulé par son éditeur MGM Interactive, doutant de son potentiel commercial alors qu’une nouvelle génération de consoles se profilait…Eh bien sans grande surprise, Piko Interactive, le grand spécialiste de ce type de licences oubliées, a acquis les droits du jeu ainsi que son code source en 2019, et compte le sortir l’année prochaine, a minima en téléchargement sur PC avec l’aide de Byteswap Labs."Perso comme ça, ça fait tres... Dark Souls 64