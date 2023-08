Alors que le dernier film de Ghibli cartonne en salle au Japon, Studio Ponoc fondé en avril 2015 par Yoshiaki Nishimura, en compagnie d'anciens collaborateurs du Studio Ghibli, dévoile son second long metrage d'animation avec The Imaginary adapté du roman "Amanda et les amis imaginaires" de A.F. Harrold et Emily Gravett.Le premier film du studio, "Mary et la Fleur de la sorcière", est sorti en 2015 et depuis lors ils n'avaient fait que des courts-métrages.