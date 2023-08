L'anime Scott Pilgrim du studio Science Saru (Devilman Crybaby, Inu-oh) se montre via un premier trailer.Il s'agit de la nouvelle adaptation de la série de comics Scott Pilgrim de Bryan Lee O'Malley, deja adapté en film live en 2010 par Edgar Wright et en jeu video par Ubisoft la meme année.La série sera diffusée sur Netflix a partir du 17 Novembre et on retrouvera le cast du film au doublage anglais.