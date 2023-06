Retro-Bits, habitué des ressorties officiels de jeux retro, ressortirons les jeux El Viento et Sol Deace sur Megadrive.Comme d'hab en France tout cela se fera sur precommande via le site Just For Games jusqu'au 30 Juillet.La douille ? Le prix: 74,99 euros (59,99 en import mais avec la douane pas sur que ça vaille le coup).