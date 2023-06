De nouveaux éléments concernant l’achat d’Activision-Blizzard nous parviennent aujourd’hui. Alors que Microsoft fera face cette semaine à la FTC suite à sa demande d’injonction préliminaire, des joueurs ayant déposé plainte contre la firme avancent détenir la preuve que Microsoft a l’intention d’évincer PlayStation du marché avec le rachat.Si la juge Jacqueline Scott Corley avait à l’époque rejeté la plainte, estimant qu’elle ne présentait pas suffisamment de preuves appuyant ces revendications, le groupe a récemment déposé une nouvelle plainte contenant des informations expurgées de Microsoft, dont un mail, ainsi que des informations fournies par PlayStation.Comme on peut le lire dans les colonnes d’ Axios, le mail en question serait. Son contenu n’est pas public, mais est décrit comme une « preuve irréfutable que Microsoft avait l’intention d’évincer sa principale concurrente, la PlayStation de Sony, du marché », et que le rachat fait partie de cette stratégie.La suite:

posted the 06/21/2023 at 03:32 PM by lightning