Il n'est pas le gros RPG (Visual Novel) attendu de l'année, mais il fait parti des RPG qui étaient un peu attendu par curiosité.Noisy Pixel : 6,5/10Loop8 : Summer of Gods séduit d’abord par son esthétique et l’ambiance typique du Japon des années 80. Mais on comprend très vite que cette expérience n’est pas à la portée de tout le monde. Marvelous a pourtant réalisé de grands efforts pour l’accessibilité avec une version française, une édition physique et une disponibilité sur à peu près tous les supports du moment. Mais la boucle temporelle, la mécanisation des relations sociales et l’impression de tourner en rond se révèlent contraignants à l’extrême. Les joueurs qui adhèreronnt au système de jeu auront la chance de découvrir une histoire passionnante mais qui, à elle seule, motivera difficilement pour progresser. Les autres espéreront une adaptation en light novel, en anime, en long-métrage voire en JRPG plus traditionnel.