La petite (enfin "les" maintenant) Evercade verra arriver une nouvelle compilation de choix avec les Duke Nukem Collection 1 et 2 en Novembre prochain.Duke Nukem Collection 1 integrera Duke Nukem 1+2 Remastered et Duke Nukem 3DDuke Nukem Collection 2 integrera Duke Nukem Time to Kill, Duke Nukem Land of the Babes et Duke Nukem AdvancePour ceux qui n'auraient toujours pas entendu de l'Evercade il s'agit d'une gamme de console (2 portables et 1 salon) specialisée dans les compiles de jeux retro et indés.Toutes les compiles sont vendu en cartouches autour des 20 euros et sous license officielle.