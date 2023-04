Tasomachi: Behind the Twilight est un jeu japonais fait par une seule personne nommée Nocras et disponible sur PS4, Switch et PC avec une version physique au Japon sur PS4/Switch. Vous incarnez une fille voyageant sur son Aeronef et qui va s’échouer dans un endroit mystérieux.Tasomachi est un jeu de plateforme-exploration sans ennemis avec un gameplay qui ne va pas plus loin que le saut et le dash avec plein de lanternes (les Lunes de Mario Odyssey) a retrouver dans le monde du jeu pour progresser (il y en a 250 en tout mais 150 a chopper pour finir le jeu). Vous aurez quelques sanctuaires avec des défis de plates-formes permettant de débloquer les différents environnements et des phases en aeronefs, que se soit dans les mini-mondes ouverts ou dans des niveaux speciaux.- La DA- L’OST- La structure- Le coté chill du jeu- Platine facile- Le clipping- Le rendu un peu sommaireTasomachi sent le « mon premier jeu 3D avec mes maigres compétences » a des kilomètres. Les animations sont assez rudimentaires, il n’y a pas de voix, on a des fondus au noire avec des textes car faire des cinématiques c’est chiant, les sauts sont un peu flottants et surtout le clipping est vraiment trop présent en particulier durant les séquences d’aeronef ou tu vois vraiment les montagnes passer d’un tas de polygones a des formes plus... montagneuse. Heureusement en retro PS4 sur PS5 le jeu est fluide du début a la fin (j'ai peur pour la version Switch).Mais tout est tellement chill qu’on y prend du plaisir même si le jeu est très classique dans ce qu’il propose. Il se dégage un bonne ambiance couplée a une OST très agréable les ¾ du temps. J’ai aussi beaucoup aimé la structure du jeu, le fait d’alterner ces mini-donjons et les phases d'explo dans les villes pour vers la fin débloquer l’aéronef.De plus pour les chasseurs de trophées le platine tombera assez facilement (a part celui demandant de détruire en Aéronef 60 cibles en 2mins30 qui m’a rendu un peu fou a enchainer 59 trois fois de suite)