Entre rêves et réalités, il n'y a parfois qu'un pas ! Et dans la sphère vidéoludique encore plus. Qu'il s'agisse de jeux annoncés de longue date, de jeux réclamés à corps et à cris ou de jeux fantasmés, je partage avec vous ces8 ans que Bloodborne est sorti sur PS4 (sans compter son DLC The Old Hunters) et... rien. Ce n'est pas faute pour les joueurs de réclamer une suite à ce chef d'oeuvre. Ou encore un remaster / remake sur PS5 et PC. Mais, non, absolument rien du tout. Et ce n'est pas le succès récent (et mérité !) d'Elden Ring qui va pousser From Software à retourner à Yarnam...------------------------------------------------------------------Exclue XBox annoncée en 2014 avant d'être annulée début 2017, Scalebound avait su hyper les joueurs dès les premières annonces. Mais les ambitions de Platinum Games se sont rapidement confrontées à la réalité (financière et technique). Au grand désarroi des joueurs.Début 2023, des rumeurs évoquent que Platinum Games et Microsoft seraient en train de travailler au retour du jeu. Alors reboot total ou reprise des développements, difficile à dire. Espérons déjà que le jeu soit de nouveau en vie.------------------------------------------------------------------Saga mythique du jeu vidéo, la série de jeux Blood Omen / Legacy of Kain / Soul Reaver s'est achevée il y a 20 ans déjà. Un scénario d'une rare profondeur narré à travers plusieurs jeux, portés par différents héros (on passera volontiers sous silence le honteux F2P Nosgoth sorti en 2014). Legacy of Kain Defiance concluait ainsi avec brio une licence comme nulle par ailleurs.Fin 2022 : Crystal Dynamics lance en catimini un questionnaire pour sonder l'intérêt du public pour un retour de Legacy of Kain, et ainsi mieux cerner leurs attentes : reboot, remaster, remake, sur quels supports, online ou non... Silence radio depuis mais les espoirs de retrouver Kain et Raziel sont plus forts que jamais !------------------------------------------------------------------Bientôt 12 ans que Portal 2 est sorti et que les joueurs attendent fébrilement une suite ! Et même si rien n'a jamais été confirmé en ce sens, Erik Wolpaw (scénariste de la saga) ne se cache pas d'évoquer des "idée" ou "point de départ" pour un possible Portal 3. Ou comment jouer avec les nerfs (et la frustration !) des joueurs...------------------------------------------------------------------Avec Bloody Roar Primal Fury sorti sur GameCube en 2003, la série faisait ses adieux à un public fan d'hémoglobine et de furies bestiales. Face à une concurrence forte et solide (Tekken, Stree Fighter, Mortal Kombat, Super Smash Bros, Soul Calibur...), Bloody Roar a toutes les armes pour se faire une belle place grâce à son gameplay fun, nerveux et accessible. Un reboot à prévoir, à la manière de Mortal Kombat en 2011 ?------------------------------------------------------------------