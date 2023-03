Je redécouvre véritablement la licence avec ce 1er opus que je n'ai jamais fait (J'avais terminé le 3 sur Wii en 2007 et une partie de Echoes de Gamecube mais cela date) et je suis vraiment impressionné par la qualité de ce remaster !J'ai rarement vu une immersion aussi poussée dans un jeu vidéo couplé a cette bande sonore qui ajoute à ce sentiment unique de solitude. Rare ont été les jeux solo à me faire immerger autant dans leur univers (peut être Bioshock et Alien Isolation récemment)Un rythme très maitrisé (je trouve meilleure que ces suites) un gameplay aux petits oignons, surtout qu'on peut choisir la maniabilité d'origine ou des contrôles plus actuelsEt techniquement, hormis peut-être Zelda BOTW (et encore...) je n'ai jamais vu un jeu aussi beau sur la Switch, il tient la draguée haute à plusieurs nouveaux jeux qui sortent encore aujourd'hui en 2023, c'est très impressionnant, alors que le jeu original date de 20 ans ! Cela prouve que Metroid Prime l'original était déjà en avance sur son temps à l'époque grâce au génie de Retro Studios.Je comprend maintenant pourquoi il a eu entre autre 97 Metacritic a l'époque (devant par exemple Resident Evil 4) et 95 pour cette version.Une très bonne idée de Nintendo de le ressortir pour le faire découvrir à de nouveaux joueurs.Au fil des années peu de jeux arrivent véritablement à me marquer véritablement sur la durée, assurément celui-ci en fera partie et va certainement devenir l'un de mes jeux favoris.