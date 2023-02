News Jeux

Suivant Sony et Microsoft, est-ce que Nintendo sera le prochain à faire passer ses jeux à 80€ ? Le trés discrèt "The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom" sur l'eShop de Nintendo aux États-Unis, affichée à 69,99$, semble indiquer cette possibilité.Après Sony, qui a augmenté le prix des exclusivités de la PS5 à 80€ dès son lancement en novembre 2020, Microsoft a attendu deux ans avant de suivre.Selon certains rumeurs, Zelda : Tears of The Kingdom sera le premier jeu Nintendo vendu à 80 €. En effet, Wario64 a partagé sur Twitter une capture de la fiche produit du prochain jeu sur le eShop US. Affiché de base à 59,99 $, le titre passe à 69,99 $, soit 80 € chez nous.La réponse peut être ce soir à 23h, lors du Nintendo Direct.