Lorsque Netflix a annoncé son adaptation live de Cowboy Bebop, ils ont également annoncé que le créateur original de la serie animé culte, Shinichiro Watanabe, serait impliqué en tant que consultant. Ce dernier a été interviewé par Forbes et autant dire qu'il n'est pas tendre." Pour l'adaptation de Netflix, ils m'ont envoyé une vidéo à voir et à vérifier. Ça commençait par une scène dans un casino, ce fut très difficile de continuer. Je me suis arrêté là et n'ai donc vu que cette scène d'introduction. Ce n'était clairement pas Cowboy Bebop et j'ai réalisé à ce moment-là que si je n'étais pas impliqué ce ne serait pas Cowboy Bebop. J'ai senti que j'aurais peut-être dû plus m'impliquer. En même temps l'anime a beaucoup plus de valeur maintenant."La serie Netflix s'est terminée apres une saison sur un cliffhanger et ne sera pas renouvellée.