Jeux Video

J'ai pas envie d'y jouer sur SwitchJ'adore cette console et j'aurais aucun problème à encore dégommer la batterie dessus cette année avec Persona 3, Kirby, Fire Emblem, Octopath Traveler 2, Dragon Quest III HD (s'il sort un jour), Suikoden I & II...Mais un jeu aussi ambitieux qu'un Zelda, avec une résolution bâtarde et aucune garantie sur le frame-rate...Parce qu'on sait tous que les mecs vont pas résister à nous le ressortir sur "Switch 2", upgrade payante ou pas. Que ce sera hautement plus agréable dessus.Après j'en vois direSauf que personne refusera 1 an de chantier supplémentaire pour la qualité du jeu et son contenuMais aussi car pour des questions de taf, j'aurais pas le choix d'y jouer dans les temps, et ce sera pas pour le recommencer en 2024 (déjà que j'ai pas le temps de lancer des jeux en retard).Team report stouEt faut avouer qu'on sait tous l'effet qu'aura un Zelda canon au lancement d'une console, même en cross-gen.