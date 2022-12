The Game Awards

Dernier round pour la catégorie Players's Voice, le choix des internautes pour les Game Awards ce jeudi 8 décembre (le 9 pour nous). Vous pouvez voter pour le dernier round. Vous avez jusqu'au 8 décembre pour voter le jeu parmi les 5 finalistes.L'an dernier, c'est Halo Infinite qui avait gagné le Choix des Joueurs.Votez ici : https://thegameawards.com/brackets/players-voice - Genshin Impact (Hoyoverse)- Sonic Frontiers (Sonic Team / Sega)- Elden Ring (From Software / Bandai-Namco)- God of War Ragnarök (Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment)- Stray (Bluewelve Studio / Annapurna)

Like

Who likes this ?

posted the 12/06/2022 at 03:41 PM by masharu