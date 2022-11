Jeux Vidéo

Nous sommes arrivé en novembre, et cela ne peut signifier qu'une chose dans le monde vidéoludique : c'est le moment où de nombreuses consoles fêtent leurs anniversaires. L'une des plus récentes commémorations de ce mois-ci, est le deuxième anniversaire du duo actuel de consoles Xbox – et prendre du recul pour remémorer ces deux dernières années, ne peint pas précisément l'image la plus flatteuse.Après deux ans, je prends du recul et regarde les Xbox Series X et S, et je me rends compte… Est-ce que cette chose a vraiment des jeux exclusifs incontournables ? Y a-t-il un jeu sur lequel vous pouvez vous conforter dans votre achat ? Je ne parle même pas à proprement parler de véritables exclusivités ici. Les jeux cross-générations sont pour le moment une réalité et une nécessité pour de nombreuses raisons – donc ça ne me dérange pas que les gros jeux Xbox Series soient également sur Xbox One. Mais même en les comptant, il n'y a juste… rien d'extraordinaire. Du moins, il n'y a pas grand-chose qui ne soit pas également disponible sur PlayStation.Un assez bon critère pour mesurer ces deux années est la liste des meilleurs jeux Xbox Series X et PS5 sur Metacritic à ce jour. Certaines choses sont communes – les deux ont Elden Ring à la première place, avec Hades et Persona 5 Royal bien placés. Beaucoup de jeux identiques dominent dans les deux listes, en fait à cause du Covid-19 et de tout le reste, cela a été quelques années difficiles pour la production first-party.Mais la liste Metacritic de Sony est également rythmée par God of War Ragnarok, Ratchet & Clank : Rift Apart, Horizon : Forbidden West, Spider-Man : Miles Morales, Gran Turismo 7, et même Astro's Playroom – 6 titres exclus assez puissants pour les 24 premiers mois de la PS5. Ensuite, bien sûr, il y a la longue liste de Sony de jeux remasterisés "pas vraiment nécessaires" de la PS4. Pour être honnête, je n'ai pas particulièrement envie de rejouer à The Last of Us ou Spider-Man, mais vus à travers cet objectif, celui de combler les premières années difficiles du nouveau hardware, ces portages PS5 semblent soudainement plus utiles, ils apportent une valeur ajoutée.La liste Xbox contient Forza et Flight Simulator – les deux sont tout à fait excellents – et puis c'est tout ? Il y a aussi Halo Infinite, bien sûr, mais même si j'ai énormément apprécié la campagne de ce jeu, il est tout à fait juste de dire qu'il a été sévèrement gâcher par une sortie bâclée qui voit toujours le jeu manquer de mode coopératif et avec une cadence de mise à jour multijoueur glaciale.Je vais être honnête avec vous. Parmi les consoles, je préfère largement la Xbox Series. J'aime davantage le système d'exploitation Xbox (bien qu'il s'agisse plutôt du choix du moins pire des deux), j'apprécie le cross-play et le fait de posséder les jeux sur XBox et PC grâce au Windows Store. Je ne suis pas un grand fan de la DualSense et de sa batterie qui se décharge rapidement. Et, bien sûr, le Xbox Game Pass est une proposition irrésistible, sans conteste la meilleure offre de jeux en ce moment. Au final, j'utilise beaucoup plus ma Xbox… mais je l'utilise principalement pour jouer à des vieux jeux, pour jouer aux jeux indés du Game Pass ou pour regarder le sanglant Andor sur Disney +.Les nouveaux gros jeux auxquels je veux jouer, déjà sortis et à venir, sont principalement sur PS5 - soit grâce à la source d'approvisionnement de jeux first-party apparemment plus efficace chez Sony, soit par la signature d'accords d'exclusivité agressifs avec des tiers, comme celui avec Square Enix pour Final Fantasy 16 et Forspoken. Indépendamment de ce que l'on pense des méthodes utilisées, Sony remporte sans aucun doute cette bataille spécifique.Dans un sens, je suppose que cela signifie que peu de choses ont changé au cours des deux dernières années. Dans la rubrique "VG247’s hardware review" ( https://www.vg247.com/xbox-series-x-s-review ), publiée cinq jours avant le lancement des machines au public, j'ai décrit la vie avec ses consoles comme géniale. J'ai expliqué à quel point le Quick Resume est magique et à quel point l'augmentation des performances des jeux plus anciens est agréable à voir et à expérimenter. J'ai dit que jouer à des jeux plus anciens avec des fonctionnalités telles que l'auto HDR, le chargement ultra-rapide et la reprise rapide "ressemble vraiment au futur, même si les jeux datent d'il y a dix ans". Cela reste un quelque chose d'impressionnant - mais voilà après deux ans, ça commence un peu à faire juste.A l'époque j'avais écrit dans l'article :Cereste toujours undeux ans plus tard. Ce qui est ahurissant. Où est passé le temps ? D'autres cheveux gris sont arrivés, mais j'attends toujours des jeux.En même temps, l'avenir s'annonce brillant. N'est-ce pas ? Starfield arrive. Espérons que 2023 soit enfin l'année où nous commencerons peut-être à en savoir plus sur Fable, Avowed ou Perfect Dark. Je ne suis peut-être pas entièrement convaincu qu'Everwild existe, mais Hellblade 2 semble réel et à portée de main. Il y a quelques jeux relativement prêts qui, bien que plus petits, ressemblent aussi à des véritables perles – Pentiment, Minecraft Legends et High on Life m'ont tous surpris et impressionnés à la Gamescom.Tout n'est donc pas des mauvaises nouvelles. En fait, je pense que Xbox est en train de construire un portefeuille first-party qui finira par correspondre au travail fourni par Sony, même s'il reste d'énormes lacunes qui doivent encore être résolues, tels que les jeux Japonais et les RPG japonais en particulier. Après la période aussi catastrophique de la Xbox One, il est naturel qu'il faille du temps pour reconstruire l'infrastructure nécessaire à la livraison de ces jeux. Mais, putain, cet avenir semble encore lointain, n'est-ce pas ?En tant que rapport pour les deux premières années, cela donne une lecture pessimiste. J'adore ma Xbox Series X. J'adore avoir une Series S dans une pièce différente et la facilité avec laquelle je peux passer de l'une à l'autre. J'aimerais juste qu'il y ait plus de jeux qui me donnent vraiment envie d'allumer précisément ces consoles.Source : https://www.vg247.com/xbox-series-xs-still-lacks-even-one-killer-exclusive