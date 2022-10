Pour commencer, comment a débuté la planification de Bayonetta 3 ?



Kamiya : C’était juste après l’annulation du projet sur lequel nous travaillions [pour Microsoft, ndlr], Scalebound. Nous avons décidé de commencer à travailler sur Bayonetta 3, un jeu que les fans voulaient et que je voulais aussi réaliser. Le fait d’écrire une proposition ne mange pas de pain, alors nous avons commencé à créer un moule du prototype. J’ai commencé à élaborer les concepts et j’ai d’abord fait quelques ébauches. Pendant que [le réalisateur Yusuke] Miyata et les autres intégraient ces concepts à la proposition, nous avons travaillé avec la créatrice de personnages Mari Shimazaki sur le nouveau design de Bayonetta, et nous avons également commencé à donner forme à l’histoire.



Vous avez ensuite transmis tout ça à Nintendo ?



Okazaki : Avant cela, nous avions déjà prévu de porter Bayonetta et Bayonetta 2 sur la Nintendo Switch. On en a discuté ensemble.



Kamiya : Lorsque nous avons essayé de savoir s’ils nous laisseraient faire, ils l’ont envisagé avec optimisme.



Okazaki : Après cela, nous avons reçu un message vidéo passionné de M. Kamiya à propos de ce jeu. Personnellement, je pense que c’est le coup de pouce final qui a fait de ce jeu une réalité.



Kamiya : En parlant de cela, je crois me rappeler que c’est Atsushi Inaba [PDG de PlatinumGames] qui m’a demandé de faire cette vidéo (rires). Il a dit qu’il voulait leur montrer directement la passion du créateur. J’ai dit plus tôt que je n’étais presque pas impliqué dans Bayonetta 2, mais j’ai écrit l’histoire, et je pense qu’ils l’ont gardée intacte, pour l’essentiel. Comme j’ai vu qu’il avait été bien accueilli, j’ai voulu étendre encore plus l’univers pour les fans, et je voulais aussi me lancer un défi. C’est pourquoi j’ai été très heureux que nous ayons pu réaliser le troisième jeu. Je n’exagère pas en disant que je suis à jamais redevable envers Nintendo.

Le réalisateur exécutif de Bayonetta 3 (et créateur de la franchise) Hideki Kamiya et Makoto Okazaki, producteur chez Nintendo, ont été interviewés dans la version papier du magazine Famitsu.