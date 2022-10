Hellena Taylor Hellena Taylor

Hellena Taylor a fini par déclarer“Il a été porté à mon attention que certaines personnes me traitent de menteur et de chercheur d’or. Je ressens le besoin de me défendre et de défendre ma réputation dans l’industrie. Comme je l’ai posté dans la troisième partie de mon fil vidéo. J’ai expliqué que leur première offre était trop basse. Cette offre était deau total. […]! J’ai donc refusé d’exprimer le jeu. Je n’ai plus eu de nouvelles d’eux pendant 11 mois.. […]. Un peu plus pour le second. Je voulais la doubler. J’ai suscité de l’intérêt pour ce jeu depuis que j’ai commencé sur Twitter en 2011.”Donc nous apprenons que Platinum Games a voulu la payer plus cher qu'avant et que les 4 000 dollars était pas la somme proposé au départ par Platinum Games pour le tout, mais que le cachet proposé (10 000 + 5000 = 15 000 dollars) lui plaisait pas, ils ont donc fait une offre pour la payer 4000 dollars pour quelques lignes.