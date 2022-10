Dans la presse française, on a pu voir des gros titres pute à clic comme "gros revirement dans l'affaire Taylor/Bayonetta", dans lesquels un article de Bloomberg qui lui-même citait Business Wire, décrivait pourtant exactement les mêmes faits allégués par Hellena Taylor.



Il n'y a, en réalité, pas eu de "revirement".



La technique de communication, déloyale, passe par voie de "journaliste" pour confirmer tout ce qu'a dit la comédienne, mais en entourant ces confessions d'un métadiscours qui semble critiquer l'actrice.



"Il m'a giflé"

REVIREMENT, L'AGRESSEUR REVELE QUE LA MENTEUSE EST JUSTE ENTREE EN CONTACT AVEC UNE MAIN LANCEE A 25KM/H EN DIRECTION DE SA TRONCHE.

Voilà en gros l'argument de la campagne de diffamation dont est victime la doubleuse de Bayonetta.





Selon Business Wire / Bloomberg, on AURAIT proposé 15 000 balles à Hellena pour 5 sessions d'enregistrement (et on n'est pas obligé de croire Bloomberg à ce sujet).

Et Hellena n'était pas contente de ce prix, et a voulu négocier, et c'était son droit.



Elle a donc bien négocié son prix, exactement comme selon son récit initial. Elle n'a donc pas menti, et il n'y a aucun revirement dans les faits.



Bloomberg évoque "six chiffes" réclamés par Taylor, soit entre 100 000 et 999 999 dollars. Donc ça veut rien dire, car on passe du simple au décuple, ce qui ouvre la voie à toute les exagérations.



Donc, Platinum aurait pu faire une contre-offre, entre 100 000 (six chiffres) et 15 000 (le cachet offert allégué par Bloomberg), seulement ils ne l'ont pas fait.



Bloomberg l'affirme selon ses sources :



Que dans sa réponse, l'éditeur a bel et bien retiré le rôle à Taylor en représailles de sa demande, puisqu'il lui a offert "un cameo", et non pas le rôle principal.



Cela a deux interprétations possibles, toutes les deux aussi accablantes pour l'éditeur, et qui forcent à la sympathie envers Taylor, qui du coup est renforcée dans sa crédibilité.



1. On aurait purement et simplement retiré le rôle de Bayonetta à Hellena. Bloomberg parle d'ailleurs d'auditions supplémentaires externes et en marge du contrat que Taylor devait signer ou aurait signé, et ce après qu'elle ait été retenue pour le rôle après sa propre audition, qu'elle aborde dans ses vidéos.

Et là, un avocat spécialisé pourrait regarder dans le droit des contrats pour savoir si la démarche d'audition n'était pas déloyale, sans parler du fait qu'Helena pouvait ou non être fondée à continuer les négociations.



Bien sûr, cette version ne tient pas, puisque Bayonetta est le personnage principal, et on n'allait pas créer un cameo spécial dans une oeuvre finie. Mais là encore, il est possible que les développeurs aient envisagé de réduire le rôle de Bayonetta en cours de développement, d'où peut-être la nouvelle protagoniste qui se bat à l'épée.. Bref.



2. Autre explication beaucoup plus plausible, l'éditeur aura tout simplement changé le cadre juridique du contrat de Hellena Taylor, pour le requalifier en "cameo" pour la punir, et on imagine mal qu'elle ait accepté d'être rétrogradée de la sorte.



Le rôle restant à volume constant, on lui aurait donc intimé l'ordre d'accepter un statut moindre, avec une paie réduite, pour abattre le même travail que ce qui devait être fait en 5 sessions à l'origine.



C'est bel et bien une humiliation, et c'est bel et bien une mise au placard, une technique de harcèlement moral. On lui a bien posé une situation impossible, humiliante, et 5 fois en deçà de ce qu'on lui avait proposé à l'origine.



L'éditeur aurait pu dire non, et lui dire qu'elle était libre de refuser le rôle, mais que l'offre de 15 000 dollars tenait toujours. Au lieu de ça, l'éditeur a voulu punir l'actrice en tentant de la forcer à travailler presque comme une esclave.



Vous n'accepteriez pas ça, vous qui êtes au SMIC ou plus, qu'on vous requalifie en contrat stagiaire à 600 euros, tout en attendant de vous le même travail et la même compétence, tout ça parce que vous avez voulu une augmentation, parce que c'est inacceptable.



Donc, Bloomberg ne fait que confirmer le récit de Taylor, et qu'elle a bien été virée, par voie de harcèlement moral, parce qu'elle a réclamé plus que ce qu'on lui avait offert à l'origine.



Par ailleurs, on ne sait absolument pas combien elle a gagné sur les autres jeux Bayonetta 1 et 2, donc on n'a pas de point de comparaison pour savoir si l'offre de 15000 dollars initiale était raisonnable ou pas.



Vu que Taylor a dit la vérité sur tout le reste, je suis enclin à croire que l'offre de 15 000 dollars était "insultante".



Donc Hellena Taylor a bien été mise au placard, on lui a refusé le droit de négocier le prix de son travail, toutes les étapes qu'elle a citées se vérifient dans les faits allégués par les sources internes anonymes interviewées par Business Wire et Bloomberg, et l'offre qui lui a été faite avait, selon toute vraisemblance, pour unique but de l'humilier et de la punir pour avoir osé revendiquer une part d'intéressement (c'est ce qu'affirme Bloomberg, alors que Taylor n'a rien revendiqué de tel publiquement) et un cachet plus élevé.



Rien ne sert, alors, de se ranger du côté de ses harceleurs, ou de jouer à Sherlock Holmes en mettant des faits concordants comme s'ils étaient en contradiction, alors qu'ils ne le sont pas.



Je boycotterai donc Bayonetta 3, puisque les sources visant à diffamer lâchement et anonymement une victime de harcèlement moral confirment elles-mêmes, indirectement, que Hellena Taylor a été harcelée.



Et quant à Jennifer Hale, qui lui a littéralement volé le rôle, alors qu'elle savait qu'il était à elle, et qu'elle aurait pu l'appeler pour en avoir le coeur net, eh bien le la boycotterai aussi.