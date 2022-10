Jason Schreier de Bloomberg a publié aujourd'hui un rapport sur la polémique du weekend dernier entourant la situation des doublures de Bayonetta 3 et prétend avoir des détails sur les négociations entre PlatinumGames et Hellena Taylor, l'ancienne VA du personnage éponyme Bayonetta.Le média, qui a parlé à de multiples sources, a entendu et vu des documents indiquant que PlatinumGame offrait à Taylor entre 3000$ et 4000$ par session, dans la moyen pour ce niveau professionnel ( ici les tarifs ). Au moins cinq séances étaient apparemment prévues (donc pour un total d'environ 15000$, et Taylor ayant confirmé en interview par le passé que 4 séances avaient été réalisé pour Bayonetta 1 et 2). Bloomberg rapporte également que Taylor aurait demandé un cachet à six chiffres et des droits résiduels, et c'est là que les négociations auraient échoué. Après cela, Platinum a cherché une nouvelle doubleuse et a finalement engagé Jennifer Hale.Contactée par mail, Taylor a démenti ces informations à Bloomberg. Elle affirme que cette version des faits est un "mensonge absolu" et pense que PlatinumGames "essaie de sauver son cul et le jeu".... Taylor a déclenché une tempête de feu ce week-end après avoir expliqué pourquoi elle ne revenait pas pour Bayonetta 3. Elle dit qu'on lui aurait fait une "offre insultante", portée à un total de 4000$ pour l'entièreté du jeu. Hale a publié sa propre déclaration sur les médias sociaux hier (voir ici) . Elle y reconnaît "le droit de chaque acteur à être bien payé" tout en rappelant que "le jeu est réalisé par une équipe entière de personnes travailleuses et dévouées". Hale espère également que les gens pourront "résoudre leurs différends de manière amicale et respectueuse".De leur propre sources sur l'affaire, le site web Video Game Chronicle confirme les dire de Schreier.