En ce qui concerne Bayonetta 3,



En tant que membre de longue date de la communauté des acteurs vocaux, je soutiens le droit de chaque acteur à être bien payé et je plaide pour la cohérence de ce droit depuis des années.



Tous ceux qui me connaissent ou qui ont suivi ma carrière savent que j'ai un grand respect pour mes pairs et que je suis un défenseur de tous les membres de la communauté.



Je suis sous contrat de non-divulgation et je ne suis pas libre de parler de cette situation. Ma réputation parle d'elle-même.



Je demande sincèrement à tout le monde de garder à l'esprit que ce jeu a été créé par une équipe entière de personnes travailleuses et dévouées et j'espère que chacun gardera l'esprit ouvert sur ce qu'ils ont créé.



Enfin, j'espère que toutes les personnes impliquées pourront résoudre leurs différends de manière amicale et respectueuse.



Avec amour et respect pour vous tous,



Jennifer Hale

Depuis ce weekend et à 2 semaines de la sortie, le jeu Bayonetta 3 fait face à une polémique : Hellena Taylor, la VA d'origine du personnage éponyme Bayonetta s'est exprimée sur Twitter sur son absence dans ce 3e opus, accusant PlatinumGames de ne pas avoir proposé une rémunération "à la hauteur de sa performance pour le personnage", l'offre étant un prix de 4000$ USD pour la prestation ce qui je le rappelle est dans la moyenne dans le secteur. Expliquant avoir dû refuser de travailler à ce prix, Taylor avait profité de son message pour lancer un appel au boycotte, suggérant aux fans à plutôt donner leur argents aux associations caritatives.Le changement de la voix avait été perçu par certains dès le premier trailer de Bayonetta 3 l'an dernier. Hellena Taylor a été remplacé par Jennifer Hale qui du coup est la nouvelle voix de Bayonetta, confirmé par PlatinumGames il y a quelques jours maintenant.Hale est sous clause de contrat, mais elle a finalement publié un message concernant la polémique. Elle partage les inquiètes de ces pairs du secteur du Voice Acting, mais rappelle que Bayonetta 3 est un produit réalisé par un bon nombre de personnes et de garder l'esprit ouvert.On rappelle que samedi, Hideki Kamiya de PlatinumGames avait évoqué, sans citer la concernée, des propos tristes et déplorables.