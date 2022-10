Version Collector

▸ Sortie du jeu : 28 octobre 2022

Infos Complémentaires

Fondamentalement parlant, en tant que créateur, je ne me sens pas dépendant du matériel. Nous avons le matériel en face de nous, et quel que soit le matériel, quel que soit l'environnement pour lequel nous développons le jeu à ce moment-là, nous essayons de tirer le meilleur parti de ce que nous avons et de nous sentir bien avec ça.

Et c'est exactement comme cela que nous avons abordé Bayonetta 3 : nous devions utiliser tout le potentiel du matériel dont nous disposions. Et comme je l'ai dit, cette mentalité sera la même sur toutes les plateformes matérielles pour lesquelles nous développons des jeux à l'avenir, et non une mentalité limitée à la Nintendo Switch.

Il est évident que (l'ancien directeur général des licences et directeur général des ventes et de la planification de Nintendo, Takao) Yamane n'a pas quitté Nintendo en mauvais termes et le partenariat que nous avons avec Nintendo est très important pour nous en ce moment et le restera à l'avenir. Je pense qu'avec l'arrivée de Yamane-san, PlatinumGames peut certainement construire une relation encore plus forte avec Nintendo à l'avenir. Cela ne peut être qu'une chose positive pour PlatinumGames. Donc oui, nous sommes très heureux de l'avoir à bord.

C'est la raison principale pour laquelle j'aime la Nintendo Switch. Lorsque le nouveau matériel que Nintendo décidera de lancer arrivera, j'espère personnellement qu'il aura toujours cet élément portable afin qu'il puisse soutenir mon style de vie consistant à jouer à des jeux en position allongée !

☞ En attendant , si vous voulez découvrir un autre unboxing,

vous pouvez toujours jetez un oeil à celui de la Switch Oled Collector de Splatoon 3 : ▸ lien direct de la vidéo

☞ La versiondeest actuellement de retour en stock au prix desur Fnac.com si vous possédez la carte fnac (si le prix baisse d'avantage d'ici réception, votre prix sera également ajusté au prix le plus bas) :— vous pouvez également passer passer par mon lien partenaire Amazon, si vous préférez —au-préalable par l’intermédiaire de mon lien partenaire et ainsi acheter des bons d’achat à hauteur du prix du collector, pour payé sur la Fnac et ainsi pouvoir obtenir 4 pour cent supplémentaire sur votre panier ! (4e en soit sur cette commande rien que sur cette commande + 3e offert à l’inscription) : https://www.widilo.fr/i/PINGUI la lithographie offerte en plus à votre panier (cela fonctionne aussi avec le jeu de base) :: Fréquence d'image en 60 images par seconde / diversification de l'aventure (avec viola notamment) / graphismes cependant qui manquerait de finesse / affrontements brouillons par moment (beaucoup de choses à l’écran) / invocation des démons qui changent radicalement l’approche des combats.est un bourreau de travail. Après avoir passé des heures chaque jour à taper du code ou à vérifier différentes possibilités techniques, il aime bien s'allonger dans un canapé et sortir sa Switch pour se faire un petit jeu. Pour lui, la Switch est l'arme absolue du gamer et un plaisir qu'aucune autre console pour le moment ne peut égaler. Alors s'il espère un jour que Nintendo se lance dans une console plus performante pour repousser les possibilités de développement, il souhaiterait que l'on conserve le côté portable de la console. *source p-nintendo> Ladu collector est lui aussi prévu pour le— Une vidéo unboxing sortira sur ma chaine perso COlDY et le reste de la découverte du jeu sera publié sur :> Pour acheter le jeu> Pour acheter le jeu+ Pensez à essayer ce lien pour obtenir 5e de réduction pour 15e d’achat (vérifiez votre éligibilité) :+ Pensez à essayer le code promo par l’intermédiaire de mon lien :(en choisissant un mode de livraison en point retrait amazon).+ [Sous Conditions]d'achat offerten écoutant un podcast en entier sur Amazon Music pour la première fois:・Ma chaine youtube(découverte & partage /chill & lofi) ☕︎: Lien ・Vous pouvez retrouver tout l'univers, par ici: Lien