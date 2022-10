La 8K Association a également indiqué que ces mesures n’étaient pas réalistes. « À moins que quelque chose ne change, mars 2023 sonnera le glas de l'industrie émergente de la 8K avec le 8K EU Regulatory Ruling. C'est à cette date que les nouvelles réglementations de l'UE en matière de consommation électrique doivent entrer en vigueur. Les limites de consommation d'énergie des téléviseurs 8K (et des écrans à base de microLED) sont fixées si bas qu'essentiellement aucun de ces appareils ne passera ».

Aïe.Gros coup dur pour les défenseurs de la PS5 Pro. L'Europe voit d'un très mauvais œil les téléviseurs 8K, l'un des arguments majeurs prônés par les défenseurs de l'arrivée de consoles Mid-Gen.Avec les tensions actuelles autour du gaz russe, la consommation énergétique devient un enjeu majeur pour notre continent. Et c'est bien pour cela que l'union Européenne réfléchit à interdire la vente de TV 8K : leur consommation.A contrario, il ne fait quasi aucun doute qu'une PS5 Slim risque fort de débarquer, moins chère, moins lourde, moins consommatrice en énergie et plus petite. Une démarche qui serait écologique, saine pour le consommateur tout en essayant de tirer le maximum de notre technologie actuelle (et sincèrement, PS5 Pro, ça sera sans moi, j'ai déjà donné avec la PS4 Pro et c'était pas si révolutionnaire, si ce n'était la résolution, là on parle juste de stabiliser les framerate et les résolution pour des consoles "pro"...).