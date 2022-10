Je viens de tomber sur le trailer d'un certains The Big Catch qui est en ce moment meme en campagne de financement sur Kickstarter.Malheureusement si le Kickstarter a rempli ses objectifs pour la sortie PC, le goal d'une sortie sur Switch semble compliqué vu qu'il ne reste que moins de 3 jours de campagne.Le trailer dans une reso pure style VHS n'a malheureusement pas du aider (sachant que ce filtre pourra etre enlevé), mais on sent que le jeu a du punchLe Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/filetgroup/the-big-catch/description

Who likes this ?

posted the 10/13/2022 at 11:54 AM by guiguif