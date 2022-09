Bonne nouvelle : Un stock de PS5 ne devrait plus trop tarder ! En effet, Sony a mis à jour les prix sur son store, et voici ce que ça donne :PS5 standard nue = 549.99€PS5 standard + Horizon = 609.99€PS5 digitale nue = 449.99€PS5 digitale + Horizon = 509.99€Je ne sais en revanche pas quand le Drop va tomber ^^' ! Si c'est comme la dernière fois, il devrait y avoir surtout des bundles, en édition standard majoritairement (le pack à 609 € si vous préférez).

posted the 09/04/2022 at 05:36 AM by suzukube