"L’évolution est là, indéniablement là, et il faut juste se méfier des embellissant souvenirs trompeurs : lancer à coté de votre écran une simple vidéo comparo de la version vieille de deux générations montrera qu’il n’y a plus aucun rapport, que ce soit dans les textures, les effets de la pluie lorsqu’on découvre l’extérieur, les effets de lumière et la végétation digne du deuxième épisode, même si elle a moins l’occasion de s’exprimer."Et effectivement, le sentiment de jouer à un remake, plus qu'à un remaster, est bien là. Au point que je pense que je vais y passer plus de temps que je ne le pensais, tant la nostalgie est là (ah cette narration et surtout ces musiques... Ce jeu est un chef-d'œuvre en tous points).Cela dit, même si le jeu est impressionnant graphiquement, on est pas si éloigné d'un The Lasf of Us Part 2, et, effectivement, je pense qu'en 1080p / 30 fps, le jeu aurait pu sortir sur PS4 (mais il aurait été plus difficile de justifier les 80 € sur un jeu cross gen ?). D'autant plus que j'ai pris la sale habitude d'y jouer en 4K / 30 fps : le niveau de détail est hallucinant, et, finalement, j'aime bien jouer à ce genre de jeu en 30 fps, je trouve que ça donne un côté plus "série TV" ou "film" aux jeux (car ouais, la plupart de vos séries sont encore en 24 fps). Le 60 fps dynamise le tout, c'est vrai, mais ça se transforme limite en jeu d'arcade dans ma tête lol !Finalement, à part son tarif, rien à reprocher au jeu - et personnellement, le multijoueur de The Last of Us ne m'a jamais passionné, donc son retrait ne me gêne pas plus que cela, on y gagne le DLC de Left Behind à la place, ce n'est pas plus mal ^^ !Ah, et n'oublions pas que le Patch Next Gen de The Last of Us Part II avait été gratuit lui, proposant les 60 fps et des vibrations pour la dualsense (même si je n'aurais pas craché sur un mode en 4K natif / 30 fps de mon côté, via une vraie version PS5 du jeu et non de la rétrocompatibilité avec un framerate unlock quoi) ^^ !