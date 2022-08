Tests

On ne va pas le cacher pour faire plaisir à certains : le retour depeut légitimement faire l’objet de quelques interrogations quand ce n’est pas une légère polémique devant le tarif demandé. Impossible en effet d’oublier que d’autres sont bien plus généreux à ce niveau, et Sony lui-même d’ailleurs à une époque quand on se souvient du prix deetsur la précédente génération, pourtant également refait graphiquement d’un bout à l’autre. On ne peut même pas citer le joker du « dominant qui fait ce qu’il veut » vu que la PS4 avait une part de marché encore plus imposante face à sa principale rivale, juste que c’est comme ça, faut faire avec. Même si ça fait un peu mal au fondement quand même.Après le taf est là hein, même si le grand écart est moins important à l’œil qu’avec les précités, surtout que l’original est sorti à la toute fin de vie de la PS3, et qu’il s’agissait déjà d’un des plus beaux jeux de la machine (ce soucis du détail dans les intérieurs est toujours aussi impressionnant). L’évolution est là, indéniablement là, et il faut juste se méfier des embellissant souvenirs trompeurs : lancer à coté de votre écran une simple vidéo comparo de la version vieille de deux générations montrera qu’il n’y a plus aucun rapport, que ce soit dans les textures, les effets de la pluie lorsqu’on découvre l’extérieur, les effets de lumière et la végétation digne du deuxième épisode, même si elle a moins l’occasion de s’exprimer.Malgré tout, on sent sur le plan technique que le jeu est avant tout là pour permettre aux Dogs de commencer à apprivoiser la machine sans chercher à forcer. On ne ressent pas la grosse claque technique, au point de se dire que ça aurait pu facilement sortir sur PlayStation 4 si ça n’avait pas fait doublon avec le remaster de 2014, et sans vouloir être tatillon mais un peu quand même vu le prix et l’habituelle méticulosité des développeurs, comment ne pas lever un sourcil devant des visages très simplistes in-game (on ne parle pas des cinématiques, sublimes d’ailleurs), l’absence de traces de pas genre sur la boue (qu’on a pourtant depuis), des reflets pas toujours glorieux (pas de Ray Tracing hein), et tout simplement le fait qu’un tel jeu est incapable apparemment de tourner en combo 4K/60FPS, obligeant à faire un choix.Oui on fait preuve d’exigence allez, mais ça n’empêchera pas le jeu de faire toujours preuve d’une réelle efficacité encore aujourd’hui, juste qu’il y a ce sentiment de « trop peu » même en matière de simple remake graphique. D’accord, on retrouve les animations de préparation sur les établis deet on nous parle d’un gameplay un peu plus souple même s’il faudrait ressortir l’original pour s’en rendre vraiment compte, mais était-ce par exemple réclamer la lune que de demander (même en option) d’intégrer directement le DLCdans la campagne plutôt que bêtement à part, surtout vu ce qu’il a à raconter ? A la place, on se contente ici de nous remplir le cahier des charges de la modernité PS5. Audio 3D, quelques sensations bonus à la DualSense, tout un tas d’options d’accessibilité qui restent néanmoins bienvenues, et une liste de trophées permettant d’offrir la Platine à n’importe qui. Pour les motivés, vous aurez toujours l’option Speedrun pour briller. Pour les masochistes, vous pourrez faire un combo Speedrun, Permadeath et mode de difficulté Réaliste+. Chacun sa passion.