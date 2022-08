Bonjour à tous,



Nous avons eu depuis 2017, 4 xenoblade (si l'on prend en compte l'épisode Torna sorti également en stand alone et ayant une durée de vie minimum de 30h ce qui est plus que pas mal de jeux). Si on remonte un peu plus nous avons aussi eu le X sur Wii U qui était différent mais surprenant et envoutant (si on oublie quelques musiques franchement de mauvais gout comme celle des combats en skells).



Pour Final Fantasy, c'est difficile de parler de la franchise dans sa totalité car le nom est tellement utilisé à tord et à travers qu'il serait difficile d'énumérer tous les épisodes.

On va donc se contenter de ce qui est sorti après le 10, donc à partir du 12 (qui est clairement celui qui est le plus comparable à un xeno pour le gameplay).



Personnellement, même si je trouve le 12 intéressant mais qui m'a perdu à un certains moment de l'aventure, et le 13 très dynamique sur le début du jeu (le faire en japonais sur PC a totalement modifié ma vision de ce jeu car les voix des personnages n'étaient plus horribles) j'ai quand même de plus en plus du mal avec la série.

Attention je ne parle pas de ff7 "remake" que j’apprécie particulièrement.

Pour FF15, j'avais été conquis par la démo donnée avec Type 0 mais ensuite une fois le jeu en main.. que dire ... déception n'est pas assez fort. La faute peut être à de trop grosses attentes.



Et les spin off à côté du type world etc... c'est sympa mais bon si on retire "final fantasy" ça passe pour des petits jeux sans grande envergure.



Donc j'aimerais votre avis sur quelle saga, à ce jour, et en retirant les épisodes légendaires (jusqu'au 12 donc) prend le dessus sur l'autre ?



Autre petit point, important, l'aspect technique ne doit pas rentrer en compte car la saga xeno est totalement dépendante de la puissance de la switch. Je préférais qu'on se consacre aux personnages, scénarii, combats, etc...