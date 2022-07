L'A-RPG chinois Sword and Fairy: Together Forever montre ses combats. Le jeu sortira en demat le 4 Aout sur PS4 et PS5 (deja sortie sur PC). Une version physique est prévu plus tard en Europe.Contrairement a Xuan Yuan Sword 8 qui avait eu une trad FR, autre A-RPG chinois d'Eastasiasoft, le jeu sera uniquement en chinois sous-titré anglais.vieux trailer