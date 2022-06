Voila pour ceux qui veulent en avance la demo, cette derniere est dispo sur l'eshop, le XLA et le PSN jap.Elle contient les 2 premiers niveaux de Klonoa + le premier Boss, ainsi que le niveau La-Lakoosha ~Sacred Grounds~ de Klonoa 2.Elle sera dispo demain en Europe.A noter pour ceux qui voudraient se procurer une version physique que seule la version Switch en aura une en France, pour les autres (PS4, PS5, Xbox) il faudra donc passer par l'import.

posted the 06/22/2022 at 05:33 PM by guiguif