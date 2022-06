Durant les deux ans de pandémie, nos ventes en kiosque avaient beaucoup souffert et nos recettes publicitaires encore plus. Et là, en deux mois, nos coûts de fabrication ont augmenté brusquement de plus de 26 %, et ce n’est probablement pas fini

Tout d’abord, et c’est l’aspect le plus douloureux de cette situation, nous supprimons des emplois dans chacune de nos activités actuelles : un à Canard PC, un à Canard PC Hardware et un sur la chaîne Canard TV. Comme c’est la triste règle en pareilles circonstances, ce sont les derniers arrivés qui partent les premiers : Ellen Replay, Oni et Sylvester Standalone vont perdre leur boulot. Aucun d’entre eux ne l’a mérité, ce sont d’excellents journalistes et des compagnons de rédaction comme on en trouve peu. Cette situation est parfaitement injuste. À la fin de cet été, vous ne verrez plus non plus la signature de Fishbone qui, sans être un membre permanent de la rédaction, était un compagnon de route du magazine depuis sa création. C’est un bout de l’histoire de Canard PC qui se termine.

Ce n’est pas tout. Après avoir augmenté le prix des magazines en février, nous sommes contraints de baisser provisoirement leur pagination à partir de cet été et cela tant que les coûts d’impression resteront aussi délirants. J’espère que cette dernière mesure sera temporaire, mais sauf heureuses surprises (par exemple un vaccin définitif contre l’armée russe et une défaite du Covid), je ne crois pas à une amélioration cette année.

Décidément, après Gameblog (qui a changé de formule), JVFR qui ne publie plus rien et Gamekult qui s'est associé à LesNumeriques, voici que Canard PC traverse des moments difficiles.Bref, une bien triste situation là encore, surtout que les rédacteurs de ce journal sont très talentueux (avis personnel) !