Le jeu d'action Lollipop Chainsaw est "de retour" selon Yoshimi Yasuda. Ce dernier était auparavant le PDG de Kadokawa Games qui a publié les jeux de Grasshopper Manufacture "Lollipop Chainsaw" et "Killer is Dead" au Japon. Il a également été producteur exécutif des deux titres.Le mois dernier il a été annoncé que Yasuda quitterait Kadokawa pour créer une nouvelle société appelée Dragami Games et il semblerait que Lollipop Chainsaw sera l'un des premiers titres de sa nouvelle société."Lollipop Chainsaw est de retour chez Dragami Games" a tweeté Yasuda mardi. "S'il vous plaît, attendez-le avec impatience."Il n'est pas clair si le tweet de Yasuda fait référence à un remaster, un remake ou une suite à venir.Lollipop Chainsaw est sorti en 2012 sur Xbox 360 et PS3, et n'a jamais eu de réédition ultérieure. Le jeu n'est pas rétrocompatible sur Xbox et ne figure pas parmi les jeux PS3 en streaming sur le nouveau PS Plus.En tant que tel, il n'y a aucun moyen de le jouer sur les consoles actuelles ou de dernière génération, et il n'y a jamais eu de version PC .Aucune mention de la renaissance de Lollipop Chainsaw n'a encore été faite par son réalisateur Suda51 ou son co-scénariste James Gunn, bien que les deux aient célébré le 10e anniversaire du jeu sur Twitter plus tôt cette semaine.