Bonjour à tout(e)s,



Je me suis fait une réflexion récemment et j'ai une interrogation que j'aimerais adresser aux anciens joueurs du site. En fait, je souhaiterais que vous fassiez appel à vos souvenirs : est-ce qu'on a moins de jeux qu'avant ? J'entends par là des jeux ambitieux ou de franchises reconnues.



Parce que j'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, que plus le temps avance et moins on a de jeux qui sort. J'ai conscience qu'on est dans une période compliquée et que les éditeurs sont plus frileux pour sortir des jeux.



Cependant, je me demande vraiment si ce n'est pas l'allongement de la durée de développement des jeux qui fait ça. J'ai le sentiment que plus les jeux sont impressionnants, plus la durée de développement est importante et ne fait que croître au fil des années.



Je me demande s'il faudrait pas que les constructeurs de console ne fasse pas comme Nintendo et de brider volontairement les graphismes afin d'avoir des jeux plus rapidement. Je veux dire, les jeux de maintenant sont si réalistes, si beaux, est-ce utile de monter en gamme ? Surtout qu'avec la pénurie des composants, ça va être compliqué de passer d'une génération à une autre. Là, avec la PS5 ou la XBSX, on est plus sur une génération où c'est du confort supplémentaire pour jouer à des jeux.



Autre point, la communication. J'ai le sentiment que l'actualité est vide ou tout du moins plus espacée. Vu que les jeux mettent plus de temps à sortir, la communication a tendance à sortir au compte-goutte. Je sais que la période n'aide pas mais bon.



Du coup, les anciens, qu'en pensez-vous, est-ce qu'on a moins de jeux qu'avant ou c'est juste une impression d'un jeunot qui n'a pas connu les générations de console précédentes.