Lors de l'émission de Kinda Funny, Greg Miller a réveler avoir entendu de plusieurs personnes différentes que Sony est entrain finaliser une nouvelle acquisition, Jeff Grubb donne plus détail en disant qu'il a lui aussi entendu qu'une grosse acquisition devrait-être bientôt annoncé.Ils ont aussi entendu qu'un showcase pour le PSVR 2 pourrait bientôt avoir lieu mais ils n'ont pas réussi à confirmer l'information.

posted the 03/31/2022 at 06:23 PM by kaiserstark