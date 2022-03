Alors que le coffret sort officiellement le 30 Mars, Anime-Store l'a eu plusieurs semaines en avance pour 49,99 euros. https://www.anime-store.fr/as/index.php?script=produit_video&ref=8183 Ce Pack contient :Dragon Ball :1 - La légende de shenron2 - Le château du démon3 - L'aventure mystique4 - L'armée du Ruban RougeDragon Ball Z :1 - Baddack contre Freezer (spécial)2 - A la poursuite de garlic3 - Le Robot des glaces4 - La menace de namec5 - Le Combat Fratricide6 - La revanche de Cooler7 - Cent mille guerriers de metal8 - L'histoire de Trunks (spécial)9 - L'offensive des cyborgs10 - Broly le Super Guerrier11 - Les mercenaires de l'espace12 - Rivaux dangereux13 - Attaque Super Warrior14 - Fusion15 - L'attaque du dragonDragon Ball GT1- L'héritage du hérosLes premiers retours sont deja tombés et le rendu est globalement de très haute qualité. Contrairement aux US, nous bénéficions de la dernière remasterisation japonaise fait par la Toei.Les films sont en 16/9, mais il n'y a aucun crop car a l'epoque, au meme titre que les films Saint Seiya, ces derniers ont étés pensés en 16/9 tout comme en 4/3.Concernant le TV Special de DragonBall GT, Toei Animation a perdu le 35mm d’époque, il ne leur reste qu’une Digibeta SD, donc l'image est moins bonne que celle des autres films.Petit comparo DVD/BR ( source ):

posted the 03/13/2022 at 11:28 AM by guiguif