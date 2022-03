Le top UK vient de tomber et GT7 prend la premiere place devant Elden Ring. Pokemon fait une remonté laissant Horizon Forbidden West passer a la 4eme place. Pour finir notons l'entrée de Triangle Strategy a la 7eme place.1 - Gran Turismo 72 - Elden Ring3 - Pokémon Legends: Arceus4 - Horizon: Forbidden West5 - FIFA 226 - Mario Kart 8: Deluxe7 - Triangle Strategy6 - Animal Crossing: New Horizons7 - Dying Light 2: Stay Human8 - Minecraft for SwitchGT7 s'est vendu 28 % moins que GT Sport au lancement, cependant les données n'incluent pas les ventes digitales et le marché numérique s'est considérablement accéléré depuis 2017. Ces chiffres tomberons plus tard dans la semaine.A noter que 76% des ventes concernaient la version PS5 et 24% la PS4.Il s'agit du quatrième plus gros lancement en boîte de l'année, derrière Pokémon Legends : Arceus, Horizon: Forbidden West et Elden Ring.Triangle Strategy fait a peu pret le meme score que Bravely Default 2, soit deux fois moins que le jeu Octopath Travelers.