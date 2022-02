Hello ! Dans nos jeux vidéo sur PS5, Xbox Series X et parfois sur Xbox Series S, on a très souvent des modes performances et qualité disponibles dans nos jeux ! Disponible depuis les PS4 Pro et les Xbox One X, ces modes sont en réalité des dérivés de ce que les joueurs PC connaissent très bien, à savoir la notion de "scalability" d'un jeu, c'est-à-dire sa possibilité de s'adapter à tout type de hardware grâce à la granularité des options graphiques !Ici, sur console, cela se traduit principalement par la possibilité de jouer avec la résolution maximale possible, de temps en temps l'activation du Ray-Tracing, et fréquemment la possibilité de jouer en 60 fps au détriment de cette même résolution !Et curieusement, ces propositions, laissant le choix au joueur de jouer comme ils le veulent, font aussi la grogne d'autres joueurs - de leur point de vue, une PS5 n'est tout simplement pas assez puissante pour proposer de la 4K à 60 fps sur l'ensemble des jeux (ce qui est en réalité faux, puisqu'en diminuant le nombre de détails à l'écran, par exemple, la console pourrait tout à fait afficher à la fois cette fréquence d'image et cette résolution, cependant la plupart des développeurs préfèrent trouver des compromis entre résolution, framerate et effets visuels).Pensez-vous qu'il faut continuer de laisser le choix aux joueurs de choisir leur mode de jeu préféré ? Ou au contraire, faut-il impérativement imposer le 4K / 60 fps à tous les jeux, au détriment des effets visuels, mais empêchant aux joueurs de se rendre compte des limites de leurs consoles de jeu ? Faut-il au contraire continuer les modes qualité des jeux en 4K en sortant plus tard une PS5 Pro, plus chère et plus puissante, aux joueurs en ces temps de pénurie ? Tels sont les questions que je vous pose...