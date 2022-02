La vérité est que même les nouvelles consoles (PS5/Xbox Série) ne peuvent pas offrir une expérience de jeu homogène en qualité et fluidité..



Les éditeurs et développeurs offrent plusieurs choix graphiques aujourd'hui pour nous faire croire que sur les consoles de nouvelle génération nous pouvons avoir les deux.

Mais si vous choisissez l'un vous n'avez pas l'autre..

Hors la plus grande demande de la communauté internationale des joueurs consoles depuis toujours est d'avoir une évolution homogène, tant en qualité d'image (graphismes) qu'en fluidité d'image (ips), de leur expérience de jeu-vidéo sur consoles..





Et celle-ci n'est pas venue,

ne vient pas,

et ne viendra jamais.





Vous avez donc aujourd'hui le paradoxe et la fausse possibilité d'avoir les deux.





Arrêtez d'y croire.

C'est une illusion.





Ils nous ont encore eu.



Leurs fausses promesses..



Leurs fausse évolution..



Leur FAUSSE NOUVELLE GENERATION, DE CONSOLE.



- - - - - -



Il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour enfin faire BOUGEZ les choses!



"Qui ressent la même chose et qui est prêt à essayer de faire changer les choses?"



Allons, citoyens joueurs et joueuses, réveillons-nous! !