Il est impossible de ne pas ouvrir un sujet dédié à cette future merveille ! @Shanks : à quand l'ouverture d'une fiche Xenoblade 3?C'est la chara designer principal du 2 qui rempile pour le 3 !"Senna est avec Mio depuis longtemps et elle aime Mio, qui a un an de plus qu'elle, comme une sœur aînée. Son passe-temps est l'entraînement musculaire et elle a une personnalité joyeuse et énergique qui vante sa force. Cependant, elle n'a pas l'air d'être très confiante en elle parce qu'elle est timide. "La scène de "Xenoblade 3" est le monde "Ionion" composé de deux nations.L'armée de Keves et Agnus est également basée sur une énorme arme mobile appelée "Iron Giant". Il y a des dizaines de géants de fer à Keves et Agnus, chacun étant une armée indépendante et un lieu de vie.