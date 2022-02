Square-Enix (editeur du manga FMA) vient d'ouvrir un nouveau website pour les 20 ans de la serie: vengeance-scar.jp.Ce dernier permet de decouvrir une image de Scar qui sera au centre de ce nouveau projet.Alors maintenant que le jeu mobile est deja sur les rails, on aura quoi cette fois sachant qu'un flyer a été distribué dans les cinema ? Un film d'animation en 3D ? Un film Live daubé comme le precedent ? Réponse le 2 Mars

posted the 02/17/2022 at 12:25 PM by guiguif